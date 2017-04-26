Ливия просит ЕС оснастить береговую охрану для остановки потока мигрантов

Дипломаты в Брюсселе подтвердили агентству dpa существование списка, который поступил из Триполи в Еврокомиссию несколькими неделями ранее. Страны, входящие в Евросоюз, намерены изучить и обсудить этот вопрос. Ливия считается важнейшей отправной точкой для африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу, передает dw.com.

Поток нелегальных мигрантов нарастает

По данным Европейского агентства по охране внешних границ Frontex, за первые 3,5 месяца 2017 года 28 000 человек прибыли в Италию по Средиземному морю из Ливии. "Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал директор агентства Фабрис Леггери немецкому изданию Passauer Neuen Presse. В основном это – граждане Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Нигерии и Бангладеш.

В 2016 году в Италию из Северной Африки прибыли более 180 000 мигрантов. Почти 90% из них – через Ливию.

По словам Леггери, банды, занимающиеся нелегальной переправкой беженцев в Европу, пользуясь хаосом в Ливии, сажают в одну лодку по 170 человек, зачастую без достаточного количества провианта и горючего. Два года назад это число не превышало 100 пассажиров на лодку.

В настоящее время Евросоюз помогает ливийским властям создать систему береговой охраны, которая призвана остановить незаконных перевозчиков и суда, направляющиеся к европейскому континенту. Так, уже 93 ливийца прошли профессиональную подготовку для работы в береговой охране, еще 40 закончили обучение на Мальте и Крите, пишет агентство dpa.

По сведениям Леггери, к работе в береговой охране были подготовлены 60 офицеров. Теперь Ливия просит предоставить ей 80 надувных лодок, а также патрульные суда, пять из которых должны быть оснащены радарами и пулеметами. Кроме того, Триполи просит оснастить патрули береговой охраны приборами ночного видения, радиосистемами, гидрокостюмами и пуленепробиваемыми жилетами.