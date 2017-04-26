Старое здание Эстонского национального музея поссорило студентов и тартуские власти

Старое здание Эстонского национального музея, вероятнее всего, продадут городу, несмотря на то, что студенческая корпорация "Сакала" готова заплатить за него на 200 тысяч евро больше. В спор пришлось вмешаться министру.

Помещения по адресу ул. Куперьянова, 9 в Тарту, где раньше располагался Эстонский национальный музей, пустуют уже почти год - с тех пор, как музей начал свой переезд в новый дом на окраине Тарту, передает "Актуальная камера".

Еще в конце прошлого года о желании приобрести принадлежащее государству здание заявили тартуские власти. По их плану, в нём могли бы расположиться кружки по интересам и культурные общества города.

"Мы хотим, чтобы в этом здании смогли бы действовать наши культурные общества, общество пожилых людей и другие организации, поддержка которых очень важна для города Тарту и прямо связана с выполнением функций местного самоуправления", - говорит мэр Тарту Урмас Клаас.

В январе дом был выставлен на аукцион по начальной цене в 500 тысяч евро. Город Тарту согласен выложить за двухэтажное строение эту сумму, однако в торгах решила принять участие и студенческая корпорация "Сакала", готовая заплатить за него до 700 тысяч евро.

Дом находится на балансе государственного акционерного общества Riigi Kinnisvara. После того, как правление Riigi Kinnisvara посоветовало совету акционерного общества продать здание все же корпорации "Сакала", право окончательного решения отошло общему собранию. Это значит, что теперь судьбу здания решает министр государственного управления Михаил Корб.

"Я думаю, что город должен это здание получить для выполнения своих функций. В данном случае общественный интерес превышает ту денежную сумму, которую целевое учреждение выиграет от продажи этого здания", - считает Корб.

В корпорации "Сакала", в свою очередь, заявляют, что также готовы сдавать помещения здания на улице Куперьянова городским культурным обществам.

"Если у города будет желание и мы приобретем это здание, то город сможет арендовать помещения и у нас", - говорит председатель собрания выпускников корпорации "Сакала" Михкель Стамм.

Будущее дома пока неясно, но очевидно, что для приведения его в порядок новому владельцу придется потратить сумму, близкую к стоимости самого здания.