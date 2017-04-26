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Эстонской полиции удалось раскрыть дело о краже картин стоимостью 200 000 евро ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

Громкое дело о краже дорогостоящих картин из ресторана Art Priori раскрыто: полиция разыскала полотна стоимостью в 200 тысяч евро и передала их собственнику.

На позапрошлой неделе грабителю удалось не только вынести эти далеко не самые маленькие картины, но и пронести их через весь город так, что ни один из прохожих не заметил ничего подозрительного.

По данным "Актуальной камеры", злоумышленник - наркозависимый, который пытался продать ценный товар в поисках денег на дозу.

Грабитель попал в объективы камеры наблюдения, поэтому уже через неделю после совершения преступления в руках стражей порядка был как сам злоумышленник, так и полотна.

Редактор: Виктор Сольц



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