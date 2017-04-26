Спасательный департамент просит сообщать о найденных взрывных устройствах

Во время весенней уборки территорий ежегодно в земле обнаруживаются взрывные устройства, и Спасательный департамент просит сообщать о них.

"Взрывные устройства, безусловно, в рабочем состоянии, не такие уж они старые, – отметил главный сапер Восточно-Эстонской саперной группы Рагнар Рейльян. – Даже если вы не уверены, взрывное ли это устройство или у вас есть какие-то иные подозрения, звоните сразу по телефону 112».

"Подозрительные предметы нельзя трогать или брать с собой, чтобы показать их. Нельзя продолжать копать землю, доставать найденные подозрительные предметы из земли или же пытаться получше их рассмотреть. Предупредите находящихся поблизости людей и не позволяйте никому трогать ничего вблизи обнаруженного подозрительного предмета. Звоните в кризисный центр и выполняйте инструкции, которые получите оттуда. Если вы находитесь в лесу, то отмечайте путь к найденному предмету", – добавил Рейльян.

Сапер подчеркнул, что никто не наказывает людей, если они сообщили, что нашли взрывное устройство, а найденный предмет таковым не оказался – лучше проявить чрезмерную бдительность и позвонить по номеру 112, чем не придать значение опасности.

"Взрывные устройства могут быть разных габаритов и по-разному выглядеть. В Эстонии в основном находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды. Находят также авиабомбы и взрывчатые вещества", – отметил Рейльян.

Ежегодно в Эстонии обнаруживают в среднем 3500 взрывных устройств. В этом году саперы Восточно-Эстонской саперной группы получили почти 50 вызовов и обезвредили 686 взрывных устройств.