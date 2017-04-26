В Русском театре готовятся к премьере спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева

В пятницу, 28 апреля, Русский театр Эстонии представит последнюю премьеру этой весны - спектакль "Валентинов день" по пьесе современного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Для постановщика - эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа - это первый опыт в Русском театре, передает "Актуальная камера".

"Валентинов день" - пьеса современного российского драматурга Ивана Вырыпаева - сиквел знаменитой истории 70-х годов "Валентин и Валентина" Михаила Рощина о том, как родители отвадили от девушки Валентины влюбленного в нее молодого человека. В итоге тот женится на Кате, но впоследствии умирает от разрыва сердца. В вырыпаевской пьесе Валентине уже 60 лет.

"Вырыпаев - парадоксальный автор. Простых решений здесь нет. Здесь три главных героя, и за их жизнью мы будем следить от юности до старости", - говорит режиссер-постановщик Пеэтер Раудсепп.

"Несмотря на то, что это продолжение другой пьесы, она может существовать и отдельно, - отмечает исполнительница роли Валентины Татьяна Маневская. - Здесь есть все: и юмор, и серьезные вещи и философские, мудрые вещи. Я бы посоветовала посмотреть всем".

Для Раудсеппа это первый опыт постановки на русском языке и в Русском театре. Раудсепп, который осенью станет художественным руководителем Раквереским театром, ранее преподавал в Вильяндиской академии культуры, а затем перебрался в Академию музыки и театра.

Коллеги называют Раудсеппа мастером мелодраматического жанра. По словам режиссера, своим примером он желает показать другим эстонским постановщикам, что их ждут в стенах Русского театра. Пьеса Вырыпаева, которую он ставит, о важном.

"Мы еще можем испытывать большие чувства или это уже вредно для нас?" - так Раудсепп формулирует главный вопрос.

"Там есть очень хорошая фраза "Любовь не терпит равнодушия" и это действительно так. Она влюблена в своего Валентина и любит его. Это становится навязчивой мыслью на протяжении всей жизни", - говорит Маневская.

Премьера "Валентинова дня" пройдет в Большом зале Русского театра.