Актуальная камера 26.04.2017 (20:00)

В среду, 26 апреля, Эстония вспоминала "Бронзовую ночь" - события, которые развернулись 10 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на военное кладбище.
Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.
Полиция нашла несовершеннолетнюю девочку, сведения о которой искала через средства массовой информации.