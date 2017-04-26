Актуальная камера 26.04.2017 (20:00)

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд: подобных "Бронзовой ночи" событий в Эстонии больше никогда не повторится
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Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сохранил свою должность
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Мария Шарапова празднует победу.Мария Шарапова празднует победу.
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В сквере Тынисмяги прошло возложение цветов.В сквере Тынисмяги прошло возложение цветов.
ФОТО: в Эстонии в среду вспоминали события "Бронзовой ночи"

В среду, 26 апреля, Эстония вспоминала "Бронзовую ночь" - события, которые развернулись 10 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на военное кладбище.

Обновлено: 20:58 
Похороны Дмитрия Ганина.Похороны Дмитрия Ганина.
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Старое здание Эстонского национального музея поссорило студентов и тартуские власти
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10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.
Краткая видеохронология "Бронзовой ночи": май 2006 - апрель 2007
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"
Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник "Бронзовый солдат" на Военное кладбище.Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник "Бронзовый солдат" на Военное кладбище.
Бронзовая Фемида или правовые последствия "Бронзовой ночи"
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Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.

"Бронзовая ночь" в Таллинне."Бронзовая ночь" в Таллинне.
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
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Жители заброшенных поселков Вийвиконна и Сиргала не хотят присоединяться к волости Вайвара
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ВИДЕО: солнечные работы Владимира Бачу в художественной галерее Нарвского музея
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Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.
ФОТО: через три недели откроется рынок у Балтийского вокзала
Исследование: по трассе Rail Balticа из Таллинна в Ригу можно будет доехать за 38 евро
Обновлено: 21:41 
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Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, в том числе и Эстонию.Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, в том числе и Эстонию.
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Беженцы направляются из Ливии в ЕС.Беженцы направляются из Ливии в ЕС.
Ливия просит ЕС оснастить береговую охрану для остановки потока мигрантов
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ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Полиция нашла ушедшую из дома в Сауэ 14-летнюю девочку
Обновлено: 19:28

Полиция нашла несовершеннолетнюю девочку, сведения о которой искала через средства массовой информации.

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Правительство отказалось от рабочей группы по экономическому росту
Айвар Алавере.Айвар Алавере.
Центральную криминальную полицию возглавит Айвар Алавере
Новое здание Академии МВД построят в Таллинне к началу 2019 года.Новое здание Академии МВД построят в Таллинне к началу 2019 года.
Строительство Академии МВД в Таллинне начнется летом 2018 года
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Херкель на заседании ПАСЕ: после Чечни Россию не остановили, а затем были Крым и Сирия
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После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.
В Калласте сторонников и противников объединения с соседями оказалось почти поровну
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В прошлом году оборот муниципального магазина составил приблизительно 400 000 евро
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"Лучшим продуктом питания Эстонии - 2017" стал сыр Old Saare
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Прибыль банков в Эстонии составила в первом квартале 89 млн евро
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Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
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Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
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