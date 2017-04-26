Команда "Падизе/Ласнамяэ" выиграла чемпионат Эстонии по гандболу среди женщин ({{commentsTotal}})
Определился чемпион Эстонии по гандболу среди женских команд. Золото досталось девушкам из "Ревал-Спорта", представляющим Падизе и Ласнамяэ, передает "Актуальная камера".
В финале встретились две команды "Ревал-Спорт". Во втором финальном матче "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ" уступил команде "Ревал-Спорт/Мелла" со счетом 30:31. Однако в первом поединке девушки из Падизе и Ласнамяэ выиграли с разницей в шесть мячей, что сыграло решающую роль.
Заключительная игра также шла под диктовку клубу из Падизе, но во второй половине они растеряли преимущество в шесть мячей и в итоге проиграли.
Лучшей на площадке в этот день была Антонина Балякина, забившая 12 голов, однако ее команда осталась с серебряными медалями. У чемпионок самой результативной стала Маарья Пыльдвер, забросившая 9 мячей.
Редактор: Виктор Сольц