Команда "Падизе/Ласнамяэ" выиграла чемпионат Эстонии по гандболу среди женщин

В финале встретились две команды "Ревал-Спорт". Во втором финальном матче "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ" уступил команде "Ревал-Спорт/Мелла" со счетом 30:31. Однако в первом поединке девушки из Падизе и Ласнамяэ выиграли с разницей в шесть мячей, что сыграло решающую роль.

Заключительная игра также шла под диктовку клубу из Падизе, но во второй половине они растеряли преимущество в шесть мячей и в итоге проиграли.

Лучшей на площадке в этот день была Антонина Балякина, забившая 12 голов, однако ее команда осталась с серебряными медалями. У чемпионок самой результативной стала Маарья Пыльдвер, забросившая 9 мячей.