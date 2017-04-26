Шарапова одержала победу в первом матче после 15-месячной дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова провела официальный первый матч после 15-месячной дисквалификации. В первом круге на турнире в Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3.

Свою первую после возобновления карьеры подачу Шарапова проиграла, но в следующем же гейме сделала обратный брейк, после чего соперницы стабильно брали собственные подачи. Шарапова оказалась сильнее в концовке первого сета, сделав еще один брейк и выиграв 7:5, передает "Интерфакс".

Вторую партию Шарапова начала с того, что взяла подачу итальянки и смогла удержать это преимущество, доведя сет и матч до победы. Ее следующей соперницей станет еще одна россиянка Екатерина Макарова.

Дисквалификация Марии Шараповой, в допинг-пробе которой в начале 2016 года были найдены следы запрещенного мельдония, завершилась 26 апреля. В этот же день она провела первый официальный матч. Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card, чтобы она смогла сыграть в Германии на соревнованиях, которые она выигрывала трижды в карьере.

Кроме того, Шараповой предоставлены wild card на турниры в Мадриде и Риме.