В четверг во многих местах осадки, +5..+10

Предстоящая ночь будет ясной или малооблачной, без осадков. Местами туман. Ветер западный и юго-западный от 5 до 11 м/с, в начале ночи порывами до 14 м/с, на северо-восточном побережье до 18 м/с. Температура воздуха от -3 до +2°C.

А вот днем столбики термометров поднимутся до пяти и десяти градусов выше нуля. Погода будет облачной и во многих местах пройдет кратковременный дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер западных направлений от 1 до 7 м/с.