Получивший условный срок за смерть пациента врач из Ида-Вирумаа подал кассацию в Госсуд

Признанный виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Государственном суде.

Адвокат Горячева представил кассацию на решение Тартуского окружного суда от 22 марта, не изменившего вердикт суда первой инстанции, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Высший судебный орган Эстонии пока не занял позиции по кассационной жалобе.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горчева к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

Также ему придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.