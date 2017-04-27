Гандболисты "Кехра" выиграли первый матч полуфинальной серии

Команда "Кехра" одержала уверенную победу в первом матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по гандболу против соперников из "Виймси".

Поединок прошел накануне вечером в Кехра и завершился победой хозяев площадки со счетом 35:19, передают утренние теленовости ETV+.

Самыми результативными у победителей стали Дмитрий Янковский и Каспар Леэс, забившие по 7 голов.

Полуфинальные серии проводятся до трех побед одной из команд. Вторая игра соперников пройдет завтра в Виймси.

Во втором полуфинале встречаются "Сервити" из Пылва и команда "Вильянди". Первый матч этих соперников состоится сегодня вечером.