В Валга проходит совместная ярмарка труда для жителей Эстонии и Латвии

В четверг, 27 апреля, в Валгаском центре культуры с 11 до 14 часов пройдет совместная ярмарка труда для жителей Эстонии и Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба Кассы по безработице, отметив, на ярмарке будет представлено 34 работодателя, из которых семь из Латвии.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Валгамаа Мерике Метсавасе, на ярмарке будет предлагаться почти 300 рабочих мест.

"Ярмарка труда Лиивимаа интересна работодателям, потому что именно здесь возможно найти работников со знанием языка обеих стран", - сказала Метсавас

По состоянию на конец марта в Валгаском уезде было 1086 безработных, из которых 595 - жители города Валга. Такие данные корреспонденту rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики.