В Турции 9000 полицейских отстранены от работы по подозрению в связях с Гюленом

Турецкая полиция отстранила от службы более 9 000 сотрудников по подозрению в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом.

В полиции заявили, что это сделано в интересах национальной безопасности, передает в четверг Би-би-си.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Ранее власти Турции задержали более 1000 человек в ходе последней операции против сторонников Гюлена. Это была крупнейшая за последние месяцы полицейская операция.