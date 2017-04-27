Женщины Эстонии получат право служить в любых частях армии

Уже этим летом желающие служить в армии женщины смогут выбрать себе место службы в любой из воинских частей на территории страны, где проводится обучение срочнослужащих.

Это предусматривает проект постановления, который министр обороны Маргус Цахкна направил на межведомственное согласование, передает в четверг, 27 апреля, служба новостей "Радио 4".

До сего времени выбор места службы для женщин ограничивался только двумя воинскими частями.

С понедельника в Эстонии продолжается инициированная Министерством обороны кампания "Женщинам - форму!", в рамках которой идет речь о расширенных возможностях женщинам нести срочную службу в Силах обороны.

Проходить срочную службу в Эстонии женщинам разрешено с 2013 года, до сего времени этой возможностью воспользовались в общей сложности 93 женщины.

Добровольно поступить на срочную службу могут женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

Обучение женщин и мужчин во время срочной службы проходит на общих основаниях, и различий нет. Различаются лишь нормы общефизического теста.