В Нымме из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома

Спасателям пришлось вывести на улицу жильцов из трехэтажного многоквартирного дома в столичном районе Нымме, в котором возник пожар в лестничной клетке.

Сообщение о пожаре в доме на улице Махла в Нымме поступило в центр экстренных вызовов около 20:30 в среду, 26 апреля.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в лестничной клетке горит распределительный щит и проводка. Поскольку лестница была заполнена дымом, спасатели вывели людей из дома на улицу.

Медицинская помощь никому не потребовалась, пожар был ликвидирован к 21:00.