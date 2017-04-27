Управа Ласнамяэ отчиталась об итогах программы "Позитивный Таллинн"

Отчеты были представлены в понедельник и в среду в управе Ласнамяэ в рамках традиционных инфочасов для квартирных товариществ, на которых выступили зампред Таллиннского горсобрания Лаури Лаатс, специалист управы Диана Бухманн и заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.

Они сообщили о частичной или полной реализации в Ласнамяэ десяти новых проектов: построен Детский сад Кихну, осенью этого года примет своих первых жильцов Дом учителя, проведен восстановительный ремонт улицы Пунане, созданы новые велосипедные дорожки, возведен парк Тондилоо, проведен масштабный ремонт улиц Маяка, Лумму и Лойтсу. Построена Ласнасмяэская эко-баня, установлены новые детские игровые площадки, открылся многофункциональный Ледовый холл Тондираба, а в Культурном центре Линдакиви организованы бесплатные концерты классической музыки.

Все объекты в рамках программы "Позитивный Таллинн 2014-2018" планируется завершить в ближайшие полтора года.

"В Ласнамяэ создано много новых возможностей для занятий спортом и проведением свободного времени на свежем воздухе. В ближайшем будущем в районе также будет свой бассейн и кинотеатр", - отметил заместитель старейшины района Яанус Рийбе.