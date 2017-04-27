Картины художников из Кохтла-Ярве пополнили фонды Пушкинского заповедника

Восемь картин современных авторов — живописцев из Ида-Вирумаа пополнили фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Псковское агенство информации.

Полотна передали в дар музею участники традиционного пленэра "Пушкиногорье" Ольга Жаркова, Айвар Рихкранд, Аарне Ханни и Юрий Хорев.

Теперь эти работы будут представлять музей и, шире, русскую культуру, но одновременно — эстонское современное изобразительное искусство и творчество конкретных мастеров на выставках по России и за её пределами.

Художники из Эстонии уже в четвёртый раз принимают участие в работе пленэра "Пушкиногорье", который в "Михайловском" проводят целенаправленно, специально для профессиональных живописцев и графиков с 2010 года.

В этот раз в музее побывали художники, так или иначе связанные с Кохтла-Ярве.

Нынешней весной, в конце марта, власти Кохтла-Ярве и музей-заповедник "Михайловское" подписали договор о сотрудничестве, не только официально закрепивший сложившиеся в течение нескольких последних лет творческие и плодотворные отношения, но и дающий возможность для их дальнейшего развития.