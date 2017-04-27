Эркки Раазуке предлагает повысить зарплаты членам советов госкомпаний: работы много

Предприниматель Эркки Раазуке, возглавляющий минфиновскую комиссию по реформе госкомпаний, предложил увеличить зарплату членов совета госпредприятий, так как у них много работы.

"Проблема в том, что тот объем работы, времени и заботы, который требуется для эффективного исполнения своих обязанностей, не всегда соответствует оплате этого труда", - сказал он.

Предложение Раазуке заключается в том, чтобы председатель совета госкомпании получал 20%, а обычный член совета - 10% от суммы, получаемой членами правления, сообщает dv.ee.