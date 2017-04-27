Железнодорожный переезд на улице Валдеку в Таллинне закроется на ремонт

В связи с ремонтными работами железнодорожный переезд на улице Валдеку в Таллинне будет закрыт с 29 апреля до 1 мая.

Об этом сообщил Транспортный департамент Таллинна в четверг, 26 апреля, уточнив, что переезд будет закрыт с 16:00 29 апреля до 10:00 1 мая.

В связи с этим автобус номер 57 будет направлен в объезд в обоих направлениях по маршруту Пярнуское шоссе — Вильяндиское шоссе — Пярнуское шоссе.

Автобус будет делать дополнительные остановки на остановках общественного транспорта "Viljandi maantee" и "Raku", расположенных на Вильяндиском шоссе.