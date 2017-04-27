Маршрут трамвая номер 2 в Таллинне переименуют в "Балтийский вокзал - Суур-Паала"

С 1 мая в Таллинне изменится название трамвайного маршрута номер 2, а также названия нескольких остановок общественного транспорта.

Переименование маршрута трамвая связано с тем, что остановка "Ülemiste" теперь будет называться "Suur-Paala". Помимо трамвая номер 2, здесь также останавливаются автобусы номер 12, 54 и 55.

Остановка "Aiatee" на маршруте автобусов номер 1A и 49 сменит название на "Aia tee", а остановка "Tondi raba" на маршруте автобусов номер 35 и 50 теперь будет называться "Osmussaare".

Кроме того, как ранее сообщал rus.err.ee, со 2 мая в Таллинне перестанет ходить троллейбус номер 9. Вместо него этот маршрут начнет обслуживать автобус номер 72 Кескузе-Копли.