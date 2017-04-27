Жители Эстонии все меньше верят в способность государства противостоять коррупции

В 2016 году информированность населения Эстонии о коррупции возросла, в то же время с 32 до 30 процентов снизилась уверенность людей в том, что государство способно противостоять коррупции.

Об этом говорится в переданном правительству отчете аудиторской компании Ernst & Young об итогах реализации положений антикоррупционной программы на период с 2013 по 2020 годы, передает в четверг, 27 апреля, служба новостей "Радио 4".

Составители отчета указали, что за последний год в Эстонии сократилось число попыток подкупить взятками сотрудников полиции и техосмотра автомобилей. Меньше стало случаев коррупционного поведения в сфере предпринимательства и в публичном секторе.

За прошлый год стало больше предприятий, у которых прозрачность стала частью политики управления. Повысилась эффективность расследования коррупционных преступлений.

Меньше стало предпринимателей, которые считают нормальным корруптивное поведение в общении с госучреждениями и местной властью, отмечают составители отчета.