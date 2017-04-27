Апелляционный суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово в Сербию

Французский апелляционный суд в четверг отказался экстрадировать в Сербию бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, обвиняемого в Сербии в военных преступлениях во время войны в Косово в 1998-1999 годах.

Суд постановил выпустить Харадиная на свободу с немедленным вступлением постановления в силу, сообщило в четверг агентство Reuters.

Харадинай был задержан во Франции в начале января по запросу Сербии, где он обвиняется в военных преступлениях, совершенных во время войны в Косово в 1998-1999 годах.

Требования Сербии выдать Харадиная еще больше осложнили отношения между Белградом и Косово — бывшей сербской провинцией, которая при поддержке западных стран в 2008 году объявила о своей независимости и потребовала от Белграда прекратить преследование лиц, связанных с конфликтом.

Рамуш Харадинай — косовский политик, бывший премьер-министр края Косово. Возглавлял вооруженные формирования косовских албанцев, был влиятельным полевым командиром. Обвинялся в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток албанцами. 3 апреля 2008 года был полностью оправдан Гаагским трибуналом, однако 21 июля 2010 года оправдательный приговор был отменен из-за подозрений на запугивание свидетелей. 29 ноября 2012 года Гаагский трибунал вновь оправдал Харадиная.