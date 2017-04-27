Совет по бюджету: запланированный правительством бюджетный дефицит противоречит закону

Совет по бюджету считает, что структурный дефицит правительственного сектора в следующем году будет выше прогнозируемой суммы, что противоречит действующему закону о государственном бюджете, а положенные в основу бюджетной стратегии прогнозы налоговых поступлений чересчур оптимистичны.

По прогнозу Министерства финансов, сейчас экономика Эстонии развивается ниже своего потенциала. Поскольку такие показатели рынка труда, как быстрый рост зарплат и высокий уровень занятости указывают на хорошее состояние экономики, поэтому совет по бюджету считает сомнительной потребность в дополнительных мерах для стимулирования экономики в текущем экономическом цикле.

Удерживание структурного дефицита правительственного сектора на желаемом уровне требует быстрого роста налоговых поступлений. Совет по бюджету считает прогноз налоговых поступлений чрезмерно оптимистичным, поскольку высокое количество намеченных налоговых изменений и сложность их осуществления повышают количество ошибок в прогнозе.

Согласно государственной бюджетной стратегии на период 2018−2021, на последующие три года предусмотрен дефицит правительственного сектора, который в 2018 и 2019 году составит 0,5% ВВП, а это противоречит действующему закону о государственном бюджете.

По мнению совета, даже при условии, что в закон о государственном бюджете внесут допускающие такой дефицит поправки, структурный дефицит за 2018 год окажется выше допустимой законом суммы.

Совет также отмечает, что последние поправки в закон о госбюджете вносили всего три года назад, для обеспечения надежности бюджетных правил необходимо в будущем избегать столь частых изменений.

Совет по бюджету каждой весной дает оценку экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов и намеченной в государственной бюджетной стратегии структурной бюджетной позиции правительственного сектора. В этом году эти документы были составлены с крайне коротким интервалом, поэтому совет включил обе оценки в одну публикацию.

Совет по бюджету — независимый консультативный орган, оценивающий бюджетную политику Эстонии. Заседания совета проходят не менее пяти раз в год. Шесть членов совета по бюджету назначаются на пятилетние сроки советом Банка Эстонии по предложению президента Банка Эстонии.

В настоящее время в состав совета входят завкафедрой экономической теории Тартуского университета профессор Рауль Эаметс (председатель), финансовый эксперт Андрус Альбер (вице-председатель), профессор экономики Тартуского университета Урмас Варблане, аналитик центра политических исследований Praxis Андрес Вырк, вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и заведующий отделом денежной политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэр.