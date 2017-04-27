Владимир Иванов вышел в полуфинал на турнире в Узбекистане ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов пробился в полуфинал теннисного турнира серии ITF в узбекском городе Карши с призовым фондом 25 000 долларов США.
В четверг, 27 апреля, в матче 1/4 финала занимающий 444-е место в мировом рейтинге Иванов взял верх над узбеком Журабеком Каримовым (ATP 989) - 6:4, 6:2.
Матч продлился 1 час и 11 минут.
В активе эстонского теннисиста было пять эйсов. Его соперник смог подать навылет лишь один раз.
В полуфинале Иванов сыграет против еще одного узбекского теннисиста Саняра Файзиева - 371-й ракетки мира.
Редактор: Сергей Михайлов