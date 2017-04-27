TransferWise открывает главный офис азиатского региона в Сингапуре

Контора в Сингапуре станет главным офисом фирмы в азиатско-тихоокеанском регионе. В TransferWise работает 650 человек в девяти конторах по всему миру, в том числе и в данном регионе - в Сиднее и Токио.

Кроме того, TransferWise получила разрешение от финансовой инспекции Сингапура использовать онлайн-установление личности для открытия счета и проведения сделок. Таким образом добавляется возможность осуществлять посредством TransferWise переводы из Сингапура в другие страны.

На сегодняшний день через TransferWise проходят денежные переводы на сумму более миллиарда евро в месяц, экономя таким образом денежные средства клиентов на сумму более 1,5 млн евро ежедневно.

Эстонские предприниматели Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус основали фирму для осуществления денежных переводов TransferWise в 2011 году.