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Артист Михаил Барышников получил гражданство Латвии ({{commentsTotal}})

Михаил Барышников получает гражданство Латвии.
Михаил Барышников получает гражданство Латвии. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом
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Сейм Латвии единогласно проголосовал за предоставление латвийского гражданства всемирно известному актеру и танцовщику Михаилу Барышникову.

В ходе дебатов в латвийском парламенте глава комиссии по вопросам гражданства Илмарс Латковскис из Национального альянса заявил, что "не видит причин, препятствующих получению гражданства" - по его словам, мировая известность Барышникова будет способствовать популяризации Латвии.

За предоставление артисту латвийского гражданства проголосовали 84 депутата сейма, против - ни одного. Решение было встречено аплодисментами, сообщает Би-Би-Си.

Для получения латвийского гражданства обычно требуется процесс натурализации, но сейм вправе делать исключение за особые заслуги перед Латвией.

Фото: AFP/Scanpix

Ранее Барышников написал открытое письмо, в котором рассказал о теплых чувствах к Латвии и выразил желание более активно участвовать в делах своей родины, помогая развивать проекты народного искусства.

Барышников - уроженец Риги, эмигрировавший из Советского Союза в 1974 году в 26-летнем возрасте. После очередных гастролей он отказался вернуться в СССР и остался жить в Нью-Йорке.

Редактор: Артур Тооман



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