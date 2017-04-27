Латвия купит 47 подержанных самоходных гаубиц в Австрии за 6 млн евро

Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис подписал в среду договор о покупке в Австрии нескольких десятков подержанных самоходных гаубиц M109 калибра 155 мм.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило государственное телевидение Латвии.

Договор был подписан на встрече Бергманиса с министром обороны Австрии Хансом Петером Доскоцилом в рамках неофициального совещания министров обороны ЕС в Валетте на Мальте.

В зависимости от модификации, стоимость одной САУ составит от 60 000 до 140 000 евро, а общая цена договора — 6 млн евро.

Поставка орудий в Латвию должна быть завершена осенью этого года.