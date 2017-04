"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Пятница, 28 апреля

Kultuurikatel приглашает на свое особенное мероприятие - Tallinn Coffee Festival. Это фестиваль как для профессиональных бариста, так и для любителей этого прекрасного бодрящего напитка. Фестиваль кофе познакомит Вас с различными сортами, методами приготовления и устройствами для приготовления кофе. Мероприятие будет сопровождаться музыкальной программой. Среди участников - 25 предприятий, которые предложат свои услуги или товары. Фестиваль состоится в пятницу и в субботу в Kultuurikatel.

В Русском театре Эстонии состоится премьера пьесы "Валентинов день". Жить в стране, где дело мужчин – воевать, будь то поле боя или работа, будь врагом международный империализм или конкурент в бизнесе. Жить в стране, где дело женщины – ждать мужчину, ждать, ждать, даже если мужчина давно умер. Сновидческая комедия "Валентинов день" расскажет о любовном треугольнике. Ставит пьесу известный эстонский режиссер Пеэтер Раудсепп. Премьера состоится в пятницу, 28 апреля, в 19.00.

Суббота, 29 апреля

Фестиваль свингового танца и музыки Tallinn Swing Weekend 2017 соcтоится 28-30 апреля. Уже пятый по счету фестиваль будет вновь полон свинговых танцев, мастер-классов и музыкальных эмоций. Ожидаются преподаватели из Литвы, Польши и России.

Потайные подземные переходы под земляными валами в Таллинне прокладывали одновременно со строительством оборонительных бастионов в 17-18 веках. По лабиринтам незаметно для противника перемещались солдаты, перебрасывалось вооружение, боеприпасы, ими пользовались разведчики для наблюдения за действиями противника и для захвата пленных. Все это можно увидеть в экспозиции музея в настоящее время. Совсем недавно в закрытой части бастионов появился "Город развалин" или Музей тесаного камня, который теперь тоже можно осмотреть. В экспозиции более 200 тесаных камней, начиная с 15-ого века. Экскурсия состоится в субботу, 29 апреля, в 12.30. Для регистрации пишите на e-mail: info@guideclub.ee

Взрослых и детей ждут истории: о средневековых наказаниях, о строительстве самой высокой в Эстонии церкви – Олевисте. Дурную славу приобрел один особняк на Вышгороде, принадлежащий когда-то семейству фон Мантофель, в доме появляется образ молодой женщины, которая пугала мужчин до полусмерти. За время экскурсии можно будет увидеть дом, где жил палач а также узнаете о его необычной привилегии, еще вас ждет жуткая история о торговце кожами и многое другое. Экскурсия состоится в субботу в 18.00, собираемся на Ратушной площади. Регистрация обязательна по адресу estonia.guide.victoria@gmail.com.

Тео-Эдуард Тидо – танцор хип-хопа из Эстонии и участник танцевального шоу на ТНТ "Танцы". В России он стал достаточно популярен и востребован, но и про нас не забывает. В субботу в 17.30 в танцевальной студии DanceAct Тео покажет мастер-класс по хип-хоп хореографии. Регистрация на мастер-класс обязательна по адресу teoeduardtido@Gmail.com.

Состоится концерт Бориса Гребенщикова "БГ Symphonia", в котором песни знаменитого российского рок-музыканта прозвучат в сопровождении симфонического оркестра. Известные песни Гребенщикова и группы "АКВАРИУМ" будут звучать в новых аранжировках, превнося в звучание свежее дыхание. Вместе с БГ выступят музыканты группы "АКВАРИУМ": легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев и ирландский ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley). Концерт состоится в субботу, 29 апреля, в 19.00 в концертном доме Nordea.

Воскресенье, 30 апреля

Если у Вас стресс, тревога или Вы просто устали? Вам нужно к лошадям! Польза начинается с первого контакта с животным. С первого вдоха запаха лошади. Ведь люди, которые чаще бывают на конюшне, реже болеют. У вас есть возможность почувствовать запах лошади, ее тепло, потрогать ее нос и позволить новым ощущения заполнить вас и унести в другое измерение. Программа анти-стресс "Быть ближе к лошади" проводится в Lepa tall, Koeravere, Lääne-Virumaa.

Церковь Нигулисте приглашает на свой Органный концерт. Вы познакомитесь с ценными произведениями средневекового искусства, хранящимися в церкви Нигулисте, узнаете о злоключениях мумии, о святых покровителях Таллинна, о серебряных подвесках и "Гансе в Подвале". Концерт состоится в Церкви Нигулисте в 14.30.

Французская певица, более известная как Имани, автор всем полюбившегося и успешного хита "Don’t Be So Shy", подарит нам свой концерт в это воскресенье в концертом доме Nordea в 18.00. Дебютный альбом певицы, The Shape of a Broken Heart, выпущенный в 2011 году, получил платиновый статус во Франции и Греции, а также стал трижды платиновым в Польше.

