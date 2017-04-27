Важные государственные данные Эстония планирует хранить на серверах в Люксембурге

Вероятно, уже к концу этого года важные государственные данные будут отсылаться не только на эстонские серверы, но и на серверы, расположенные в Люксембурге.

Целью такого копирования станет предотвращение потери информации в результате возможных кибератак или физических нападений, а также вследствие несчастного случая, передает в четверг, 26 апреля, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на газету Eesti Päevaleht.

Для этого в Люксембурге будет собрана система серверов или "посольство данных", куда будут отправляться все данные главных эстонских регистров.

"В результате этого безопасность и дигитальная последовательность Эстонии обзаведется еще одним слоем. Если с местными центрами данных что-то случится и они станут недоступными, где-то за пределами территории Эстонии необходимые данные все равно будут существовать",- сказал руководитель службы государственного облака при Министерстве экономики и коммуникаций Микк Леллсаар.