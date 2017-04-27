Правительство одобрило упразднение спецпенсий для силовиков

C 1 января 2020 года прокуроры, военнослужащие и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны лишатся права на спецпенсию. Это предусматривает законопроект, который в четверг, 27 апреля, одобрило правительство страны.

Специальная пенсия значительно выше обычной пенсии. В 2015 году средняя пенсия прокурора составляла 1759 евро в месяц, полицейского - 676 евро, военного - 635 евро. При этом обычный пенсионер получал в среднем 375 евро.

Специальные пенсии были введены, чтобы компенсировать низкие зарплаты государственных служащих. Но поскольку сегодня ситуация иная, неравный подход к людям по части пенсий более не является оправданным, отмечают в Министерстве социальных дел.

Как писал rus.err.ee, право на специальную пенсию сохранится у тех, кто будет на службе до 31 декабря 2019 года и заработает к тому времени необходимый для ee получения стаж.

Провести ту же реформу собиралось и предыдущее правительство, которое сформировали Партия реформ, Союз Отечества и Res Publica (IRL) и Социал-демократическая партия.