Правительство утвердило бюджетную стратегию на 2018-2021 годы

Правительство Эстонии в четверг утвердило государственную бюджетную стратегию на 2018-2021 годы с совокупным объемом доходов и расходов свыше 40 млрд евро в течение четырехлетнего периода.

Стратегия ориентирована на выполнение четырех основных целей — повышение сплоченности эстонского общества, стимулирование экономического роста, увеличение населения Эстонии и укрепление безопасности страны, сообщила 27 апреля пресс-служба правительства.

Утвержденная стратегия предусматривает бюджетный дефицит в размере 0,5% ВВП в 2018 и 2019 годах и 0,3% ВВП в 2020 году. Дефицит будет профинансирован за счет профицита предыдущих периодов. В 2021 году бюджет правительственного сектора (включая местные самоуправления, Кассу по безработице и Больничную кассу) должен достичь структурного равновесия.

Стратегия предусматривает повышение не облагаемого налогом минимального дохода до 500 евро в месяц, в связи с чем в 2018 году фактическая ставка налога на рабочую силу в Эстонии снизится на 0,74% ВВП.

В 2018-2021 годах объем правительственных инвестиций составит 2,3 млрд евро, что станет рекордным показателем в истории Эстонии.

Роста народонаселения планируется достичь за счет изменений в системе родительских отпусков и пособий, которая станет более гибкой. Правительство также продолжит повышать зарплаты учителям.

Реформа финансирования здравоохранения предусматривает выделение на эти цели дополнительные 215 млн евро в течение четырех лет для повышения устойчивости системы и улучшения доступа к медицинской помощи и услугам.

Оборонные расходы сохранятся на уровне не менее 2% ВВП. В дополнение к этому Эстония будет оплачивать расходы на пребывание в стране войск союзников, в том числе строительство военного городка в Тапа. Кроме того, в рамках программы оборонных инвестиций в 2018-2020 годах будет потрачено 60 млн евро, продолжится обустройство границы с Россией.

На основании бюджетной стратегии будет составлен проект госбюджета на следующий год, который правительство представит в Рийгикогу осенью.

Правительство также утвердило программу стабильности, которую обязаны ежегодно составлять все государства еврозоны. В программе демонстрируется выполнение государством требований к предельному уровню бюджетного дефицита и долговой нагрузки, установленных для членов еврозоны.