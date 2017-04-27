В Тарту обрушилась плитняковая подпорная стена, спасатели ищут возможных пострадавших ({{commentsTotal}})
В четверг утром на улице Аардла в Тарту обрушилась подпорная стена из плитняка, возможные пострадавшие пока не найдены.
Обрушение произошло в 08:58, сообщил в четверг, 27 апреля, Спасательный департамент.
Как отметили в департаменте, смещение грунта очень значительное и оно продолжалось после первоначального обрушения, поэтому очистка территории займет несколько часов.
В поисках пострадавших спасатели проверили зону обрушения с помощью термокамер и вызвали полицейских собак, но пострадавших пока не нашли. По предварительной информации, из работников расположенных поблизости учреждений никто не пропал.
В настоящее время идет очистка территории с помощью трактора. На месте дежурят бригада скорой помощи и полицейский патруль.
Редактор: Андрей Крашевский