Исследование: у семей нет накоплений на "черный день"

Более чем у половины семей нет накоплений в достаточной мере, чтобы в случае неожиданной потери работы денег хватило больше, чем на три месяца, выяснилось в ходе исследования, проведенного Инфоцентром по финансовым делам частных лиц Swedbank-а и Институтом конъюнктуры Эстонии (EKI).

Результаты исследования представили руководитель Инфоцентра Swedbank-а Кати Воометс и директор EKI Марье Йозинг, пишет портал err.ee.

"Такое исследование проводилось впервые, и в его результате обнаружилось несколько тенденций планирования финансов семьями Эстонии. Например, 92% опрошенных уделяет внимание планированию собственных финансов, а более трети семей испытывали в прошлом году финансовые затруднения", - отметила Кати Воометс.

Исследование проводилось в марте 2017 года, а его главными темами были удовлетворенность заработной платой и то, каким образом жители Эстонии привыкли планировать свои финансы. Также выясняли, есть ли у людей накопления, каким образом они распоряжаются имеющимися средствами и знают ли размер доходов супругов.

У более половины семей отсутствуют необходимые накопления

Согласно исследованию, жители Эстонии не чувствуют себя уверенно в финансовом плане: в случае внезапного прекращения поступления зарплаты (например, потеря места работы), у 57% семей хватит накоплений не более, чем на три месяца. В то время как оптимальный размер накоплений предусматривает возможность распределения финансов в течение периода от трех до шести месяцев.

Также исследование показало, что более половины семей планируют расходы в уме, а 70% опрошенных знают размер доходов супруга или супруги.

Марье Йозинг отметила, что многие люди нуждаются в помощи и советах по планированию семейного бюджета.

Удовлетворенность доходами за последние годы несколько снизилась — в 2012 году зарплатой были довольны 60% опрашиваемых, а в прошлом году — 52%.