Специальные знаки напомнят жителям Пирита о необходимости убирать за своими собаками

Управа части города Пирита в последние годы в большом количестве устанавливала желтые знаки, сообщающие о том, что добропорядочный владелец собаки всегда убирает за своим питомцем. В рамках Месячника благоустройства и по просьбам жителей количество таких знаков было увеличено.

Как напомнила в четверг, 27 апреля, управа Пирита, в соответствии Правилами содержания собак и животных в городе Таллинне владелец животного обязан убирать экскременты своей собаки или кошки, а также выводить собаку в общественное место только на поводке, обеспечивая при этом безопасность окружающих.

Цель установленных знаков – выразить признательность порядочным владельцам собак, которые уже сейчас убирают за своими животными, и напомнить остальным, что правила предусмотрены для всех.