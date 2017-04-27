Офицера бундесвера задержали по подозрению в подготовке теракта

В Баварии по подозрению в подготовке теракта задержан старший лейтенант бундесвера, выдававший себя за сирийского беженца.

28-летний военнослужащий немецкой армии попал под подозрение из-за пистолета, который он спрятал в январе этого года в туалете аэропорта Вены, сообщила в четверг Русская служба Би-би-си.

Сотрудники австрийских правоохранительных органов нашли оружие и установили за туалетом наблюдение. Военнослужащий вернулся за пистолетом в феврале. Австрийская полиция задержала его и, установив его личность, передала информацию немецким коллегам. Самого военного отпустили.

Немецкая уголовная полиция выяснила, что мужчина в 2015 году выдал себя за сирийского беженца и подал в миграционные органы Баварии прошение о предоставлении убежища, скрыв наличие у него немецкого гражданства. Его запрос удовлетворили, предоставили ему жилье и денежное пособие. При этом, по данным газеты Welt, мужчина даже не знал арабского и говорил на собеседовании по-французски.

По предварительным данным, ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих националистических взглядов. По одной из версий, он собирался напасть на людей и бросить на месте преступления пистолет. В этом случае анализ отпечатков пальцев на оружии позволил бы следствию предположить, что нападение совершил мигрант, что дискредидировало бы сирийских беженцев.

Характер возможного нападения не уточняется, но, по словам прокурора, расследование установило, что обвиняемый планировал серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности.

Ранее немецкая военная разведка уже выражала обеспокоенность ростом числа правых радикалов в рядах бундесвера. Как отмечает ТАСС, по данным спецслужб, радикалы целенаправленно идут в Бундесвер, чтобы пройти военную подготовку и получить навыки обращения с оружием.

Сейчас расследуются почти 300 случаев проявления правого экстремизма в немецкой армии, из которых около половины были зарегистрированы в прошлом году.