Google может снять санкции с Крыма

Компания Google будет вынуждена снять ограничения с Крыма, поскольку ее мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) предусматривает работу магазина приложений Google Play на территории всей страны.

Об этом сообщил в четверг портал Lenta.ru со ссылкой на газету "Известия".

Согласно соглашению, подписанному 17 апреля, корпорация согласилась предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

В ведомстве уточнили, что соглашение действует на всей территории России, в том числе и в Крыму. Если корпорация продолжит игнорировать крымских пользователей, то вопрос будет решаться через суд и могут быть наложены штрафные санкции.

"Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему", — добавил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

С начала 2015 года жители Крымского полуострова, владеющие устройствами на операционной системе Android, не имеют доступа к магазину приложений Google Play. Причиной стали санкции, введенные в отношении России властями США.