Правительство направит договор о Rail Baltica на ратификацию в Рийгикогу

Ознакомившись с результатами нового анализа окупаемости железнодорожной магистрали Rail Baltica, правительство Эстонии в четверг решило передать проект ратификации договора о ее строительстве в Рийгикогу.

"Мы решили, что передадим договор о Rail Baltica Рийгикогу на ратификацию", - сказал премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства в четверг, 27 апреля.

Он добавил, что Rail Baltica является хорошим проектом для эстонской экономики, людей и путей сообщения.

В январе премьер-министры трех стран Балтии заключили соглашение о прокладке Rail Baltica. Для того, чтобы оно вступило в силу, его должен ратифицировать Рийгикогу. Симсон ранее говорила, что закон о ратификации поступит в Рийгикогу предположительно 2 мая.

Согласно представленному во вторник анализу окупаемости трассы, проведенному аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро. Без софинансирования со стороны ЕС, от которого надеются получить 85%-ное финансирование капитальных расходов, проект Rail Baltica финансово нежизнеспособен.

По последним данным, ориентировочная стоимость международной железнодорожной трассы Rail Balticа вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, включая самофинансирование 250-300 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.