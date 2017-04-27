Убытки Baltika за первый квартал составили 590 000 евро

В первом квартале чистые убытки концерна по производству одежды Baltika составили 590 000 евро, в первом квартале прошлого года они составили 493 000 евро.

В первом квартале выручка группы выросла на 2% до 10,7 млн евро, а оборот розничных продаж – на 1% до 8,5 млн евро. Более всего — на 4% — вырос рынок розничных продаж в Эстонии, сообщила Baltika.

"Одна из главных целей группы Baltika – рост выручки от продаж, в первом квартале этого года мы смогли ее достичь. Если на своих домашних рынках в Эстонии, Латвии и Литве мы хотим удержать позицию в первой пятерке предприятий, продающих одежду, и добиться стабильных результатов, то в качестве мотора роста мы рассматриваем повышение выручки посредством оптовых и франшизных партнеров – результаты за первый квартал прошлого и этого года подтверждают, что изменения в бизнес-моделях оправдали себя", – сказал председатель Baltika Grupp Меэлис Мильдер.

Выручка от оптовых и франшизных продаж в первом квартале выросла на 3% до 1,8 млн евро. Выручка электронного магазина Baltika выросла в первом квартале на 38% до 349 000 евро. Всего продукцию брендов Baltika заказывали в 31 стране.

В первом квартале на родных рынках Baltika открылись два новых магазина – в Таллинне и Риге. Один магазин открылся также в Сербии. Более половины выручки Baltika – 57,7% – составил экспорт эстонского дизайна на зарубежные рынки.

Сеть розничной торговли Baltika включает 95 брендовых магазинов в Эстонии, Латвии и Литве, предметы из коллекций продаются также в электронном магазине Baltika, который доставляет товары в 44 страны мира. В Балтийских странах в концерне работает более 1100 человек. Акции Baltika котируются на Таллиннской бирже Nasdaq.