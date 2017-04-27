ФОТО и ВИДЕО: станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и его кольцами ({{commentsTotal}})
26 апреля станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и внутренним краем его колец. До сих пор ни один земной аппарат не пролетал через этот регион.
В целях безопасности станция проделывала этот путь антенной вниз, чтобы использовать ее в качестве щита — поэтому станция вышла на связь только сегодня, сообщает NASA.
Сигнал приняла антенна сети дальней космической связи в Голдстоуне. Как показал анализ телеметрии, все системы аппарата в полном порядке.
В настоящее время "Кассини" передает на Землю всю собранную во время пролета информацию.
Одно из первых необработанных изображений пролета, на котором запечатлен центр шторма на северном полюсе Сатурна:
Our closest look ever at #Saturn’s atmosphere and giant hurricane. #GrandFinale https://t.co/giL0pulIEW pic.twitter.com/Qi3T2wSzc1— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 27, 2017
Следующий раз станция "нырнет" в промежуток между кольцами и атмосферой планеты 2 мая.
Станция уже практически исчерпала запасы топлива, поэтому напоследок она осуществит наиболее опасные маневры с целью собрать максимальное количество новой информации о Сатурне. В ближайшие месяцы "Кассини" должна собрать уникальные данные о кольцах планеты и сделать фотографии с новых ракурсов. Ученые надеются, что эти сведения позволят установить точную массу и возраст кольцевой системы.
Миссия завершит свою работу 15 сентября 2017 года.
Редактор: Дина Малова