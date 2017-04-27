ФОТО и ВИДЕО: станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и его кольцами

26 апреля станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и внутренним краем его колец. До сих пор ни один земной аппарат не пролетал через этот регион.

В целях безопасности станция проделывала этот путь антенной вниз, чтобы использовать ее в качестве щита — поэтому станция вышла на связь только сегодня, сообщает NASA.

Сигнал приняла антенна сети дальней космической связи в Голдстоуне. Как показал анализ телеметрии, все системы аппарата в полном порядке.

В настоящее время "Кассини" передает на Землю всю собранную во время пролета информацию.

Одно из первых необработанных изображений пролета, на котором запечатлен центр шторма на северном полюсе Сатурна:

Следующий раз станция "нырнет" в промежуток между кольцами и атмосферой планеты 2 мая.

Станция уже практически исчерпала запасы топлива, поэтому напоследок она осуществит наиболее опасные маневры с целью собрать максимальное количество новой информации о Сатурне. В ближайшие месяцы "Кассини" должна собрать уникальные данные о кольцах планеты и сделать фотографии с новых ракурсов. Ученые надеются, что эти сведения позволят установить точную массу и возраст кольцевой системы.

Миссия завершит свою работу 15 сентября 2017 года.