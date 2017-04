ФОТО и ВИДЕО: станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и его кольцами

В целях безопасности станция проделывала этот путь антенной вниз, чтобы использовать ее в качестве щита — поэтому станция вышла на связь только сегодня, сообщает NASA.

Сигнал приняла антенна сети дальней космической связи в Голдстоуне. Как показал анализ телеметрии, все системы аппарата в полном порядке.

В настоящее время "Кассини" передает на Землю всю собранную во время пролета информацию.

Одно из первых необработанных изображений пролета, на котором запечатлен центр шторма на северном полюсе Сатурна:

Our closest look ever at #Saturn’s atmosphere and giant hurricane. #GrandFinale https://t.co/giL0pulIEW pic.twitter.com/Qi3T2wSzc1