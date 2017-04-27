Виктория Ладынская претендует на пост вице-председателя IRL

Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская собрала необходимые подписи для выдвижения своей кандидатуры на пост вице-председателя партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

"Получила необходимые для выдвижения кандидатуры 50 (и даже чуть больше) подписей. Среди подписантов есть молодые и старые, мужчины и женщины, эстонцы и русские, представители разных регионов", - сказала Ладынская в интервью Postimees.

О выдвижении своих кандидатур на пост вице-председателей IRL ранее заявили депутаты Рийгикогу Сийм Кийслер и Андрес Метсоя.

На пост председателя партии претендуют министр социальной защиты Кайа Ива, сдавшая сегодня 84 подписи в свою поддержку, и руководитель парламентской комиссии по делам сельской жизни Хелир-Валдор Сеэдер.

Выдвижение кандидатур в руководящие органы партии завершится сегодня, а завтра список кандидатов утвердит правление IRL.

Новые руководящие органы будут избраны на съезде партии 13 мая. Руководивший два года IRL Маргус Цахкна больше выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии не будет.