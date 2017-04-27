Безвизовому режиму между Эстонией и Финляндией исполняется 20 лет

В этом году исполняется 20 лет с момента установления безвизового режима между Эстонией и Финляндией.

Об этом в четверг, 27 апреля, напомнило посольство Финляндии в Таллинне.

Введение безвизового режима стало важной вехой в отношениях между дружественными государствами, отметили в посольстве.

Впервые безвизовый режим между двумя государствами был установлен еще в 1927 году, но при СССР жители Эстонии ездили в Финляндию по визе.

В конце 80-х годов Советский Союз облегчил ограничения на зарубежные поездки для своих граждан и эстонцы толпами начали оформлять финские визы. Консульство Финляндии оформляло по 500 виз в день, вспоминает работавший с 1989 по 1991 чиновником консульского отдела Ханну Архинмяки.