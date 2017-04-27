Российский военный корабль столкнулся с торговым судном в Черном море

Разведывательный корабль российского Черноморского флота "Лиман" получил пробоину в результате столкновения с торговым судном в Черном море в 40 км от Босфора.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

"27 апреля 2017 года в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет, а экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Между тем береговая охрана Турции сообщила, что все военнослужащие были эвакуированы с судна перед столкновением, передает турецкое издание Hürriyet.

Средний разведывательный корабль проекта 861 "Лиман" построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.