На шоссе Таллинн-Пярну в районе Ээсмяэ началось строительство полос для обгона

На шоссе Таллинн-Пярну на участке Ээсмяэ-Кохату в четверг начались работы по строительству дороги по системе 2+1. Фрезеровочные работы повлекут за собой ограничение скорости до 50 км/ч.

Кроме того, около Кохату будет построен экодук шириной 50-65 метров для безопасного пересечения дороги животными. Весь строящийся участок дороги на протяжении девяти километров будет огорожен, чтобы предотвратить попадание животных на проезжую часть.

Департамент шоссейных дорог просит водителей по возможности выбирать другой маршрут.

Стоимость рабо – 13 млн евро, из которых 85% составляет финансирование из Фонда сплочения ЕС. Работы планирую закончить осенью 2017 года.

Интерактивная карта дорожного строительства в 2017 году: