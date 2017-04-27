Бывший руководитель антикоррупционного главка МВД России Сугробов получил 22 года колонии

Московский городской суд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий.

Согласно приговору суда, Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта, передает "Интерфакс".

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которое возглавлял генерал-лейтенант полиции Сугробов, было возбуждено 14 февраля 2014 года.

21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

По версии следствия, с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа под руководством Сугробова совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 года Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации провокации взятки (часть 3 статьи 33 - статьи 304 УК РФ).

Заместитель Сугробова Борис Колесников 16 июня 2014 года покончил жизнь самоубийством, выбросившись с шестого этажа здания Следственного комитета России, куда был доставлен на допрос. Мосгорсуд сегодня признал Колесникова виновным, но прекратил в его отношении уголовное преследование в связи со смертью.