На месте бывшей Художественной академии появится 30-этажное здание

Планы построить новое здание Художественной академии на месте прежнего в свое время встретили сопротивление со стороны жильцов соседнего дома, так как строение закрывало бы солнце. Теперь на этом месте планируют построить 30-этажное высотное здание. В четверг Таллинн опубликовал детальную планировку.

Вот уже несколько лет на месте бывшей Художественной академии (EKA) напротив торгового центра Viru находится платная парковка – в предвкушении строительства нового здания, старое было снесено, но из-за противостояния жильцов соседнего дома EKA не получила финансирования от ЕС и вуз на годы остался без крыши, передает ERR Uudised.

Теперь вместо запланированного EKA 16-этажного здания на этом месте появится 30-этажный дом, где будут располагаться офисы и жилые помещения.

В четверг, 27 апреля, Таллинн опубликовал детальную планировку планируемого нового здания на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа.

Хотя рядом находятся преимущественно 5-6-этажные здания, в детальной планировке утвердили разрешенную высоту здания в 30 этажей, к которым прибавится два или три подземных этажа.

Владелец недвижимости по адресу А.Лайкмаа 11/Тарту мнт 1 OÜ City Plaza в конце 2015 года провел архитектурный конкурс с тремя приглашенными участниками. Его результаты были представлены Таллиннскому департаменту городского планирования в начале 2016 года. Все три представленных эскиза предполагали строительство 30-этажного здания высотой от 110 до 119 метров.

Авторы архитектурных решений – OÜ Alver Arhitektid, Allianss Arhitektid OÜ и OÜ Tiit Trummal Arhitektid.