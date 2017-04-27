Полиция разыскивает признанных виновными в наркопреступлении Александра и Руслана

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Александра 1997 года рождения и Руслана 1993 года рождения.

Мужчины, признанные виновными в совершении наркопреступления, уклоняются от исполнения наказания, сообщила пресс-служба префектуры.

Александр не явился в тюрьму отбывать наказание. Руслан нарушил требования контроля за поведением и не ходил отмечаться к инспектору по уголовному надзору.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото мужчин или располагает информацией об их местонахождении, сообщить об этом по номерам телефона 612 3000 или 112.