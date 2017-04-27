Расследование "Инсайта": заказать наркотики по интернету просто, быть пойманным – еще проще

В Эстонии набирает популярность заказ наркотических веществ почтой. Где покупают наркотические вещества и на какие уловки идут продавцы, чтобы товар не был обнаружен, выяснила передача "Инсайт".

"В течение первых двух месяцев года Налогово-таможенный департамент заметил, что происходит существенный рост числа посылок, в которых обнаруживают наркотики. Из этого исходят и принятые Налогово-таможенным департаментом и Департаментом полиции и погранохраны решения о том, что в этом году эта тема станет одной из приоритетных", – прокомментировал программе журналистских расследований "Инсайт" капитан полиции Райт Пикаро.

Есть над чем задуматься: в 2016 году Налогово-таможенный департамент обнаружил, что среди прибывших из-за границы почтовых курьерских посылок, более, чем в 600 случаях имелись подозрения на наличие в них наркотических веществ. Это в два раза больше, чем в 2014 и 2015 годах. К концу апреля 2017 обнаружили уже 270 таких посылок.

Экстази или марихуана с доставкой на дом

По словам капитана полиции Райта Пикаро, статистика показывает, что речь идет преимущественно о молодых покупателях. "Вероятно, благодаря тому, что они лучше знакомы с интернетом. Возраст покупателей колеблется в пределах 18-35 лет".

Молодые люди заказывают наркотики на пробу. Популярностью пользуются так называемые легкие наркотики. Но не только "новички" пытаются получить товар почтой. "Есть и так называемые тяжелые наркотики, например, фентанил. Люди в крупных объемах распространяют эти наркотики на улицах – это опытные наркодельцы", – сказал капитан полиции Райт Пикаро.

"Объемы могут достигать килограмма — это уже довольно большая упаковка. Посылка может прийти как в Omniva, так и в курьерскую фирму. Если мы говорим о курьерской фирме, то речь идет о посылке весом в 1-2-3 килограмма", – отметил руководитель следственного отдела наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа.

Тяжелые наркотики – это все-таки меньшая часть рынка. Спросом в основном пользуются другие вещества.

"Самое популярное вещество – то, что в народе называют экстази. Будь оно в виде порошка или таблеток. Больше половины заказов – именно экстази. Много амфетамина, кокаина, марихуаны, гашиша несколько меньше", – рассказал Коппельмаа.

Заказать наркотики – просто

Вполне возможно, что найти сайт, предлагающий купить наркотики почтой, удастся при помощи Google. Но это – меньшее из зол, которое можно встретить в сети. Буквально за пару кликов вы попадете в темный уровень интернета, т.н. DarkNet, где количество предложений может вскружить голову.

"DarkNet – это термин, который не нужно путать с DeepWebом или с глубоким вебом. Это отдельная сфера в классическом вебе, которая включает в себя как комплекс технологий, так и комплекс программного обеспечения, протоколов, задача которого обеспечить анонимную коммуникацию среди участников информационного обмена", – пояснил эксперт Kaspersky Lab Денис Макрушин.

Наиболее яркий, популярный и, пожалуй, самый известный представитель "Темной стороны интернета" – TOR-сеть. Если упростить специфические подробности, то TOR – это браузер, который помогает пользователю оставаться анонимным в сети и получить доступ к той самой темной стороне интернета. Сегодня именно TOR является крупнейшим рынком нелегальных товаров – от фальшивых купюр до наркотических средств, которые можно заказать и в Эстонию.

"И сделать это даже не знакомому с TOR-сетью человеку крайне просто. Если он введет в обычной поисковой системе в интернете информацию: "TOR, скачать TOR браузер" он сразу же увидит ссылочку на TOR-браузер, который откроет дверь в мир ресурсов TOR", – отметил Денис Макрушин.

Продажа ведется из-за рубежа. Основные страны, откуда заказов наибольшее количество: Нидерланды и Великобритания. Установить продавца – задача не из легких.

Посылка на имя чьей-то мамы или папы

"Чтобы выйти на преступника используется криптовалюта, различные лазейки. Но нет ничего невозможного. Мы работаем в том направлении, чтобы задерживать покупателей. Разумеется, в рамках делопроизводства следуют вопросы: как заказывали, откуда. Мы обмениваемся информацией с зарубежными коллегами", – сказал капитан полиции Райт Пикаро.

Виртуальные прилавки то и дело закрываются. Но там, где была отрублена одна голова – вырастает две новых. Жизнь спецслужбам усложняет и количество различных схем, которые в ходу у нарушителей закона. Например, по словам руководителя следственного отдела наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, заказывают на имя чей-нибудь мамы или папы, используют липовые адреса.

Изобретательность проявляется и в упаковке. Пачки из под кофе, упаковки из под косметики и даже компьютерные игры. В ходу буквально все.

Хотя заказ осуществляется анонимно и доставляется при помощи различных ухищрений, полиции удается ловить хотя бы одного участника этого процесса – покупателя. Ведь ему нужно прийти за заказом.

Заказать наркотики почтой – дело простое, а вот получить их – задача сложнее. Специалисты подчеркивают, что идея борьбы с DarkNet абсурдна, ведь далеко не все сайты, существующие в темном сегменте интернета, занимаются преступной деятельностью.

Проблема не в этом, а в том, что люди, рассчитывая на мнимую анонимность в сети, нарушают закон. Вместо заветной посылки их вполне может ожидать реальный срок тюремного заключения.