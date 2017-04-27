Стартовал 10-й Йыхвиский балетный фестиваль

В четверг, 27 апреля, начался юбилейный, 10-й, Йыхвиский балетный фестиваль. Уже завтра в рамках фестиваля выступят главные гости - Пекинский театр современного танца.

Фестиваль стал крупнейшим событием в культурной жизни не только Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии, сообщает выходящая на волнах "Радио 4" информационная программа "Эхо дня".

Старт Йыхвискому балетному фестивалю был дан в Силламяэ. С балетом "Шопениана" выступила раквереская балетная школа "Каур".

Балетный фестиваль пройдет в течение десяти дней. В его программе запланировано множество мероприятия. Как отметила менеджер Eesti Kontsert Светлана Скребнева, к проведению фестиваля на высшем уровне готово всё.

Ранее фестиваль посещали звезды мирового масштаба - Миланский, Московский, Белорусский и другие театры балета. Поскольку в этом году фестиваль юбилейный, то было решено пригласить сразу два прославленных коллектива - Пекинский театр современного танца и Грузинский государственный балет.

"Таких исполнителей редко увидишь в наших краях, поэтому люди к нам едут из Пярну, Нарвы, Тарту, Раквере, Пайде, Таллинна", - говорит Скребнева об интересе публики.

Фестиваль завершится 7 мая.