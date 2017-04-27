Российскому оппозиционеру Алексею Навальному снова плеснули в лицо зеленкой

В Москве плеснули зеленкой в лицо Алексея Навального. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, оппозиционеру вызвали "скорую" из-за того, что зеленка попала в глаз.

Позже сам Навальный сообщил, что врачи решили отвезти его в больницу, передает "Медуза".

"Выглядит комично, но глаз жжёт просто адски", - прокомментировал ситуацию Навальный.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo — Alexey Navalny (@navalny) April 27, 2017

Нападение произошло по дороге на Global Event Forum 2017, который проходит в Центре международной торговли в Москве. Навальный должен был там выступать.

Зеленку нередко используют при нападениях на публичных людей и политических оппонентов в России. В марте Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле, где он открывал предвыборный штаб.

26 апреля в Ставрополе дважды облили зеленкой блогера Илью Варламова, который публикует обзоры российских городов с точки зрения благоустройства. В феврале перед маршем памяти Бориса Немцова зеленкой облили лидера "Парнаса" Михаила Касьянова.