Актуальная камера 27.04.2017 (18:00)

Более чем у половины семей нет накоплений в достаточной мере, чтобы в случае неожиданной потери работы денег хватило больше, чем на три месяца, выяснилось в ходе исследования, проведенного Инфоцентром по финансовым делам частных лиц Swedbank-а и Институтом конъюнктуры Эстонии (EKI).
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила уверенность, что события, подобные "Бронзовой ночи", в стране больше никогда не повторятся.
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Александра 1997 года рождения и Руслана 1993 года рождения.