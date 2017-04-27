Актуальная камера 27.04.2017 (18:00)

Более чем у половины семей нет накоплений в достаточной мере, чтобы в случае неожиданной потери работы денег хватило больше, чем на три месяца, выяснилось в ходе исследования, проведенного Инфоцентром по финансовым делам частных лиц Swedbank-а и Институтом конъюнктуры Эстонии (EKI).